19.700 mineurs victimes de violences sexuelles en France en 2016, dont 78% de filles

Par ailleurs, les forces de l'ordre ont enregistré, la même année, 19.700 plaintes de victimes mineures suite à des violences sexuelles. En détail, 7050 plaintes concernent des faits de viols et 12.650 des situations de harcèlement et d'agressions sexuelles. Si, dans le cadre des violences physiques, garçons et filles sont représentés à part égale parmi les victimes, il n'en est pas de même pour les violences sexuelles. En effet, le rapport indique que 15.450 filles ont été abusées sexuellement, soit 78% des victimes. Ces faits, dans 30% des cas environ, sont commis dans le cercle familial des enfants.





Concernant les viols à proprement parler, ils touchent là aussi une plus grande proportion de filles (81%), que ce soit dans le cadre intrafamilial comme dans un contexte extérieur.