Violences sexuelles : le recueil des plaintes en commissariats dénoncé par le hashtag #DoublePeine

Pour elles, c’est la double peine. Encouragées à témoigner sur les réseaux sociaux, des victimes de violences et d’agressions sexuelles racontent comment elles ont été prises en charge par des fonctionnaires de police pendant leur dépôt de plainte. Toujours suivis du mot-dièse #DoublePeine, les témoignages affluent sur Twitter et Instagram depuis mardi 28 septembre, certains mentionnant le commissariat en question.

Le premier relayé par la militante féministe Anna Toumazoff, et qui a fait naitre le mouvement, visait justement celui de Montpellier. "Au commissariat central de Montpellier, on demande aux victimes de viol si elles ont joui", a débuté la jeune femme dans une série de tweets, faisant état de plusieurs témoignages, dont le premier a été partagé par plus de 5000 personnes. Ils ont depuis fait réagir différentes autorités compétentes, citées expressément. Dans un communiqué, la préfecture de l’Hérault a condamné "avec fermeté les nouveaux propos diffamatoires tenus par Mme Anna Toumazoff (…) à l’encontre des fonctionnaires de police du commissariat de Montpellier" et la police nationale du département a mis avant le travail effectué par ses services : "En 2021, la cellule spécialisée dans les affaires de viol a traité 282 plaintes, 83 personnes ont été placées en GAV."

Réagissant aux nombreuses sollicitations provoquées par cette série de témoignages, le maire de la ville, Michaël Delafosse, a de son côté promis de "recevoir la jeune victime afin de l’écouter et de l’accompagner dans cette difficile épreuve avec mon adjointe à l’égalité et aux droits des femmes". Avant d’exprimer sa solidarité envers "toutes les femmes victimes de violences".