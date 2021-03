Violences sexuelles : les députés adoptent l'âge de non-consentement à 15 ans

Émanant du Sénat, le texte a été largement réécrit par amendements. Il comporte notamment l’instauration d’un seuil à 15 ans à partir duquel on ne peut plus caractériser le consentement à un acte sexuel avec un adulte, âge remonté à 18 ans dans le cas d’un inceste. Une mesure destinée, selon le garde des Sceaux, à établir un message "clair" : "On ne touche pas aux enfants", a déclaré Eric Dupond-Moretti.

Une clause dite "Roméo et Juliette" garantit toutefois une exception pour les relactions entre jeunes. À la condition qu’un viol ou une agression ne soit pas effectivement caractérisés, elle prévoit ainsi que le seuil ne soit applicable que si "la différence d'âge entre le majeur et le mineur [de moins de 15 ans, NDLR] est d'au moins cinq ans".

Une position encouragée par la rapporteure du texte, Alexandra Louis (LREM), pour qui criminaliser les "amours adolescentes" partagées "serait une folie". Elle a toutefois fait débat au sein même de la majorité. "Je ne pense pas que, quand on a treize ans et qu'on se fait racoler par des plus âgés, on a tout le discernement nécessaire", a ainsi estimé la députée (LREM) des Hauts-de-Seine, Florence Provendier.