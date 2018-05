Violences sexuelles sur mineurs : 250 personnalités veulent le retrait de l'article 2 de la loi Schiappa

Dans le texte adressé au président de la République et signé par 250 personnalités parmi lesquelles les actrices Karine Viard et Corinne Masiero, l'ancienne ministre Yvette Roudy, l'écrivaine Geneviève Brisac ou encore la psychiatre Muriel Salmona, on peut lire : "Depuis 1810, le viol est considéré en France comme un crime. Lorsqu’un crime est requalifié en agression sexuelle ou atteinte sexuelle et donc jugé comme un délit, cela minimise de fait, pour les victimes comme pour les agresseurs, la gravité des faits. (...) L’article 2 du projet de loi que porte votre gouvernement fait l’inverse. Sa rédaction ouvre en effet la porte à une correctionnalisation massive des viols de mineur(e)s. En créant un nouveau délit, celui d’'atteinte sexuelle sur mineur(e)s par pénétration', puni de 10 ans de prison, la loi facilitera le renvoi vers le tribunal correctionnel des affaires de viols sur mineur(e)s, affaires dans lesquelles on estime souvent que la contrainte ou la surprise seraient difficiles à établir".