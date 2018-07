Violences sexuelles sur mineurs : Marlène Schiappa modifie l'article 2, tant décrié par les associations féministes

Et c'est peu de le dire. Les associations féministes et de protection de l'enfance étaient montées au créneau contre cet article 2. Leur pétition, intitulée "Le Viol est un crime", recense encore à ce jour plus de 185.000 signatures. Madeline Da Silva, à l'origine de cette pétition et militante féministe au Groupe F, se dit "ravie" de ce retrait auprès de LCI : "C'est une véritable victoire. On s'en doutait parce que le Sénat, en Commission des lois, avait retiré cette disposition et que le gouvernement n'avait pas proposé d'amendement de réintroduction. Et là, enfin Marlène Schiappa officialise les choses !"





Alors, quel était le problème ? En clair, le projet de loi prévoyait que le juge, dans le cadre d'un acte sexuel sur mineur, puisse caractériser la menace, contrainte ou surprise - les éléments constitutifs du viol - par une absence de "maturité ou discernement nécessaire pour consentir à ces actes". Or, quand cette absence de maturité, et donc le viol, ne pouvait être prouvé, le gouvernement proposait d'aggraver la peine d'emprisonnement de cinq à dix ans du délit "d'atteinte sexuelle avec pénétration sur mineur de moins de quinze ans". C'est cette dernière disposition qui sera finalement abandonnée et qui faisait craindre aux associations une augmentation des correctionnalisations du viol. "Cela voulait dire qu'une pénétration était déplacée sur un délit, au lieu d'un crime, c'était catastrophique", reprend Madeline da Silva.