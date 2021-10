Violences sexuelles à CentraleSupélec : "sidéré", le directeur de l'école annonce saisir la justice

"On a été sidéré", a réagi auprès de LCI, ce vendredi 8 octobre, le directeur de l'école, Romain Soubeyron. "On savait dans les enquêtes, après les périodes d'intégration, qu'il y avait des propos sexistes, des dragues lourdes... mais c'étaient des faits qui étaient d'une autre dimension par rapport à ce que l'enquête a révélé".

C'est une enquête d'une ampleur inédite qui a été menée auprès des élèves de CentraleSupélec, et les révélations sont glaçantes. Une centaine d'agressions sexuelles et de viols ont été déclarés rien que sur l'année universitaire 2020-2021.

Selon Çapèse, l'association de lutte contre le sexisme qui a mené l'enquête auprès de 2386 élèves, 51 femmes et 23 hommes ont déclaré avoir été victimes, lors de l'année écoulée, de harcèlement sexuel.

46 femmes et 25 hommes ont indiqué avoir subi une agression sexuelle ("un contact physique avec une partie sexuelle - fesse, sexe, seins, bouche, entre les cuisses - commis par violence, contrainte, menace ou surprise") et 20 femmes et 8 hommes ont signalé avoir été victimes d'un viol ("un acte de pénétration commis par violence, contrainte, menace ou surprise").

"On avait jamais eu aucun signalement", a déploré Emilie Roger, référente égalité femme-homme au sein de l'école, "on s'est dit qu'il y avait vraiment un dysfonctionnement et qu'il fallait complètement revoir la façon dont on prévient les violences sexistes et sexuelles."