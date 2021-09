Visas : la France durcit les règles avec le Maroc, l'Algérie et la Tunisie

"C'est une décision drastique". Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé ce mardi l'intention de la France de durcir les conditions d'obtention des visas à l'égard du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. A l'origine de ce tour de vis : l'attitude de ces pays qui, selon la France, "refusent" de délivrer les laisser-passer consulaires nécessaires au retour des immigrés refoulés de l'Hexagone.

"C'est une décision inédite, mais c'est une décision rendue nécessaire par le fait que ces pays n'acceptent pas de reprendre des ressortissants que nous ne souhaitons pas et ne pouvons pas garder en France", a justifié le porte-parole sur Europe 1, confirmant une information de la radio. Et d'expliquer : "Il y a eu un dialogue, ensuite il y a eu des menaces ; aujourd'hui on met cette menace à exécution". Selon nos informations, il a été décidé de diviser par deux les visas pour le Maroc et l'Algérie, et 30% en moins pour la Tunisie.