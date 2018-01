Vitesse limitée à 80 km/h : une expérimentation menée depuis 2015 concluante... mais trop courte

Le Premier ministre, Edouard Philippe, s'est dit "favorable à titre personnel" à cette réduction de la vitesse. "J'y suis favorable car je sais que deux tiers des accidents se concentrent sur ces tronçons de routes nationales et départementales bidirectionnelles aujourd'hui limitées à 90 km/h", avait-il déclaré lors d'un point-presse tenu à Coubert, en Seine-et-Marne, assurant être prêt à être "impopulaire" pour défendre la mesure, avant d'ajouter : "La décision sera prise au mois de janvier", lors du Comité interministériel de la sécurité routière.





Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre et ministre de l'Intérieur, avait lancé ces derniers mois une expérimentation a minima sur 86 kilomètres de routes, avec l'aide du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA). Cette expérimentation s'est achevée le 1er juillet dernier, sans qu'aucun résultat ne soit rendu public par les autorités. Contacté par nos soins, le CEREMA a assuré ne pas être en mesure de communiquer les résultats de cette expérimentation, la communication de ce genre de bilans incombant à la direction de la sécurité routière.