Vivre dans une maison troglodyte, le rêve !

Mescher-sur-Gironde est un village de pêcheurs particulier. Il est niché dans la falaise, le long de l'estuaire. Depuis la Préhistoire, les hommes y ont creusé des grottes et des tunnels. Parmi la vingtaine de propriétaires de maisons dans la falaise, Julien Menant, avec ses parents, vit dans une grotte aménagée. Il profite ainsi d'une large ouverture sur l'estuaire et il y tient même un restaurant.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 mai 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.