Voeux 2022 : ces citations pour souhaiter par SMS le passage à la nouvelle année avec style

"Santé, bonheur et prospérité pour l'année qui débute"... Si vous souhaitez éviter le très conventionnel message sur vos cartes de vœux - même si les souhaits de santé sont particulièrement d'actualité cette année -, voici quelques propositions piquées aux auteurs, aux proverbes et autres blagues d'anonymes. Il y en a pour tous les destinataires : humour, amour, épicurisme, résolutions. Retrouvez ci-dessous notre Top 10 et pour aller encore plus loin dans l'art de fêter les vœux, nous vous proposons les conseils d'un spécialiste en la matière.

Professeur de savoir-vivre, Sébastien Talon nous avait expliqué ici les règles à respecter selon que vous vous adressez à votre patron, à votre client, le ton à adopter... À regarder avant d'appuyer sur "envoi" ou de cacheter l'enveloppe (oui, parce que la carte de voeux n'est pas morte).