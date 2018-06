Nicolas Hulot veut la faire décoller : la voiture à hydrogène va-t-elle envahir nos routes ?

La France, qui a longtemps misé sur l'électrique, est à la traîne dans le développement des voitures à hydrogène. Actuellement, un peu plus de 250 voitures utilisant cette technologie circulent sur les routes de France, selon les chiffres officiels. Pour l’heure, seulement deux modèles sont disponibles à l’achat pour les particuliers : la Honda Clarity et la Toyota Mirai, qui sont commercialisées à des prix de vente compris entre 50.000 et 80.000 euros. Ce qui reste encore très dissuasif... A plus long terme, l'objectif du plan présenté par Nicolas Hulot est d'atteindre 52.000 véhicules propulsés à l'hydrogène en 2028, principalement des utilitaires (taxis, engins de chantiers) et des véhicules lourds (bus, cars, camions).