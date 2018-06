Voitures : une application pour éviter les amendes de stationnement à Paris

Une application belge vient d'arriver à Paris et va se développer dans nos villes, dans les prochains mois. Avec "cPark", le but est de nous éviter les PV. Dans un premier lieu, cette application cartographie la zone dans laquelle vous êtes et vous aide à trouver une place de stationnement en vous informant des modalités de parking. Elle vous permet ensuite de connaître les risques de contrôle et vous alerte si des agents verbalisateurs s'approchent de votre véhicule. À découvrir en images, "It's My Car", le site qui permet de rentabiliser la voiture de particuliers en participant à des campagnes de communication de grandes marques.



Ce dimanche 24 juin 2018, Coralie Dioum, dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous dévoile les deux applications bon plan voiture. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 24/06/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.