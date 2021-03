Volailles : peut-on encore se fier aux étiquettes ?

Son étude s'appuie sur une enquête publique de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), publiée en février 2020. La répression des fraudes avait mené l'enquête chez des éleveurs, des grossistes, dans des abattoirs et des supermarchés : 89 établissements avaient été visités en tout. Bilan ? Plus d'un sur deux étaient en faute.

Qui faut-il mettre en cause ? Les producteurs, les industriels ou les distributeurs ? "Il n'y a aucune communication sur les marques impliquées dans ces fraudes, donc on sait que 50% de la volaille est falsifiée, mais on ne sait pas par qui et c'est tout l'enjeu de notre campagne. Nous demandons plus de transparence", affirme Ingrid Karl.

Pour Marie Guyot, directrice du Syndicat national des labels avicoles de France (Synalaf), le vice vient de certaines marques industrielles qui "jouent sur leur packaging" et induisent en erreur le consommateur "en jouant sur son inconscient". "Il y a des volailles standards, c'est-à-dire produites de manières industrielles et non labellisées, qui sont étiquetées de manière trompeuse. Des petites fleurs, un emballage vert qui font penser au consommateur que le produit est bio ou élevé en plein air alors que ce n'est pas vrai", dénonce la directrice du syndicat. Selon l'enquête de la répression des fraudes, il y a aussi une utilisation abusive du terme "fermier", pour des poulets qui ne sont pas élevés en plein air.

"Un marketing tendancieux qui discrédite les labels qui eux sont fiables et gage de qualité", regrette Marie Guyot. "La production avicole est probablement la production agricole la plus contrôlée de France. Tous les lots de volailles sont vérifiés par des organismes certificateurs indépendants habilités par l’institut de la qualité en France, l'INAO. Ces inspections ont lieux tous les trois mois et demi et sont faites à l'improviste", explique la directrice du Syndicat, qui déplore que la répression des fraudes ne soit pas plus sévère sur le sujet. "Cela fait des années qu'on demande à la répression des fraudes de faire le ménage et de ne pas laisser des emballages aussi tendancieux, mais ce n'est pas fait."