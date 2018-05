Vos fromages pour l'apéritif

Ce jour, Ludovic Bisot nous présente sa palette de fromage pour l'apéro. Le fromage est un produit qui se suffit à lui-même sur le plan dégustatif, mais il peut également se prêter à des tas d'associations comme les sucettes de saint-nectaire au sésame et aux noisettes. Pour la réalisation, il suffit de faire fondre au four un morceau de saint-nectaire sur une feuille. Implanter ensuite les sésames et les noisettes, et laisser refroidir. À découvrir aussi en images, le fromage de chèvre frais sur un toast de pain de campagne, avec un poivron goutte par-dessus.



Ce samedi 26 mai 2018, Ludovic Bisot, dans la chronique "Plateau Gourmand", nous a apporté une palette de fromage pour l'apéro. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 26/05/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.