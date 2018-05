VOS SOUVENIRS DE MAI 68 – "J'ai été privé de dîner pour avoir participé à la grande manifestation du 13 mai"

A l’annonce d’une grande manifestation, le 13 mai, je vais à la sortie d’un lycée privé de filles, rue Notre-Dame-des-Champs, pour distribuer des tracts. La sœur supérieure vient me demander ce que je fais là et, intriguée, repart. Deux jeunes filles profitent de l’occasion pour me demander un conseil sur un de leurs problèmes de physique... Cela rapproche ! Je me souviens que, du chantier de construction juste à côté, je commence à recevoir des petits cailloux et un peu de ciment. J’interpelle les ouvriers, et les invite à rejoindre cette manifestation du 13 mai...





Le 13 mai, au lycée, le "surgé", Monsieur Violet, propose aux élèves qui le veulent d’aller participer au grand défilé prévu entre la République et Nation. Devant la réprobation des religieux dirigeant le lycée , il dit que lui-même est étudiant, qu’il va donc y aller et emmène ceux d’entre nous qui le souhaitent.





Et nous voilà au milieu de la manifestation, où un monde comme je n’en avais jamais vu, piétine sur les boulevards. Nous scandons des "10 ans, ça suffit !" adressés au Général de Gaulle pour le 10e anniversaire de son ascension à la tête de l’Etat. Aux fenêtres, de nombreuses personnes regardent cette masse humaine et nous encouragent par la voix ou des banderoles...

Le soir, en rentrant à la maison, papa, tenu au courant de mon après-midi, n’apprécie pas du tout mon escapade hors du lycée, m’attrape fortement et me prive de dîner. Quelques jours plus tard, je comprends mieux sa colère froide et sa peur, lorsqu’il me raconte qu’à Alger, lors de "l’attentat" de la rue d’Isly, les forces de l’ordre juchées dans les immeubles et sur les toits avaient tiré sur les Français qui défilaient dans la rue...