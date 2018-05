VOS SOUVENIRS DE MAI 68 – "Dans le Puy-de-Dôme, c’était une fête permanente avec barbecue trois fois par semaine"

"Pendant l’année 67-68, j’étais en classe préparatoire au concours de l’école d’architecture à Paris ; les épreuves écrites et dessinées avaient lieu en avril pour permettre le déroulement des oraux en mai et juin pour les admissibles. Jeune étudiant, récemment arrivé à Paris, j’étais accaparé par mes concours et coupé du contexte ambiant.





Or, début mai, ayant terminé les écrits, je rentre chez moi, à Riom dans le Puy-de-Dôme, pour préparer mes oraux. On était à la veille des grandes manifestations qui allaient bloquer le pays. J’ai commencé mes révisions au moment où le pays se bloquait. Dans l’impossibilité de retourner à Paris et sans nouvelle des dates des épreuves, j’étais particulièrement énervé. Pour me passer les nerfs, j’ai planté quatre piquets dans la luzerne dans la propriété familiale et j’ai commencé à creuser dans le but de faire une piscine. Tous mes amis, bloqués pour une raison ou une autre dans notre petite ville de province, sont venus nous donner la main et nous avons fait pendant un mois un énorme chantier qui nous a permis de creuser une piscine de 80 m cube.