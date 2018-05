VOS SOUVENIRS DE MAI 68 – "Chaque matin, un troupeau de CRS nous faisait descendre du bus pour le fouiller"

Cet épisode qui a duré quelques semaines est le seul souvenir personnel que je garde de la période : pour nous qui vivions à la campagne, Mai 68 est presque passé inaperçu. Mon père venait d’acheter notre première télévision, et je me rappelle tout de même avoir regardé des images des jets de pierres et des barricades à Paris. On n’avait plus vu ça depuis la guerre de 39-45 ! Nous sentions que ce qui se passait dans les grandes villes allait faire bouger les choses mais à notre niveau, nous ne pouvions qu’être spectateurs.





Quand je vois toutes les grèves qui ont lieu en ce moment, des cheminots aux retraités, je me dis que ce serait bien que les gens se rassemblent à nouveau pour se faire entendre. Mais je n’y crois pas. On ne pourra pas refaire Mai-68 : aujourd’hui, avec la multiplication des crédits, les familles souvent surendettées, chacun veut d’abord conserver son travail, et on sait que chaque jour de grève n’est pas rémunéré. C’est pour cela qu’il y a beaucoup moins de solidarité qu’il y a 50 ans. »