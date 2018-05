VOS SOUVENIRS DE MAI 68 : "De Gaulle était comme un papa vieillissant"

"Que vous dire sur 68 ? J'étais jeune, j'avais 15 ans et j'étais chez les religieuses. C'était dans un collège de la rue Gassendi, dans le XIVe arrondissement de Paris, qui a été déconsacré depuis. Comme la plupart des facs, des lycées, des collèges, nous n'avions pas cours. De mai à octobre, en l'occurrence, ce qui n'était pas désagréable. Alors, avec amis, nous passions nos journées à nous promener dans la capitale, sur les barricades, ou dans les cafés. La culture du bistrot était au top, à l'époque : on refaisait le monde, on se construisait politiquement... et on s'apercevait que les gens pouvaient prendre le pouvoir. Tout le monde s'informait : je me souviens de mon grand-père qui lisait régulièrement les journaux, pour ne pas se contenter de l'ORTF, de moi qui écoutais Europe 1, "Radio-Barricades".