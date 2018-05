VOS SOUVENIRS DE MAI 68 - Delphine Seyrig "délirait complètement" et voulait "brûler les théâtres"

C'est à partir du 13 mai, au début de la grève générale que j'ai vraiment commencé à suivre le mouvement et je me suis donc retrouvé dans différents lieux à la Sorbonne, et bien sûr au théâtre de l'Odéon. En tant que comédien, j'ai trouvé que c'était formidable d'occuper un théâtre parce que c'est un lieu de rencontres où tout le monde, toutes les classes d'âge se rencontrent et où le délire est possible. Il y avait une effervescence absolument extraordinaire, la salle était bondée jour et nuit pratiquement. Chacun se délivrait de ses oppressions et de ses espoirs et tout ça se passait au milieu d'un public absolument enthousiaste. Je crois que sous la commune de Paris en 1971 ou même sous la Révolution française, il devait certainement y avoir cette ambiance.





Pour rentrer dans les détails, on ne dormait que très peu, pendant des jours et des jours, je n'ai dormi que trois heures. Je dormais sur une table au Conservatoire national d'art dramatique, beaucoup dormaient dans les sous-sols de l'Odéon. On mangeait des petites choses, des sandwichs, le corps n'avait plus beaucoup d'importance d'ailleurs, c'est ce qui se passait autour qui était important, tout était suspendu, la vie habituelle était suspendue. Il s'agissait d'autre chose, c'était comme une aventure extraordinaire.