VOS SOUVENIRS DE MAI 68 - "Faire des AG à refaire le monde - sans rien refaire du tout - et puis draguer !"

"En mai 1968, j'avais 18/19 ans, j'étais en première année de 'fac' rue d'Assas à Paris. Je sortais d'un bac, je ne savais pas trop quoi faire alors j'ai fait du droit, pour défendre la veuve et l'orphelin'. J'étais déjà très engagé politiquement, j'étais au Parti Communiste Français. Ce qui s'est passé à Nanterre, ça nous a offusqué, révolté et on était ravi de pouvoir suivre le mouvement à Assas. Là, je me suis retrouvé en Assemblée Générale. Faut vous imaginer cet auditorium où on s'emmerdait comme c'était pas possible avec des cours magistraux d'il y a 50 ans... Brutalement, c'était nous qui avons pris l'auditorium. On était des centaines là dedans et on refaisait le monde. Mais en toute honnêteté, nous passions les 3/4 du temps à faire de la bureaucratie. Qui est-ce qui pouvait parler, combien de temps il pouvait parler, de quoi il pouvait parler...





Au début du mois, le mouvement ouvrier n'existait pas vraiment, c'était vraiment un truc de jeunes. Nous voulions vivre autrement. Faut quand même imaginer, les lycées n'étaient pas mixtes, il y avait les lycées de gars et les lycées de filles, il y avait la pilule mais pas encore "bien fort" et puis on se mariait avant de vivre avec quelqu'un. Enfin, c'était une période où on sentait bien qu'on avait hérité d'un monde qui n'était pas le nôtre, fallait le refaire. Mai 68 ça a commencé comme ça pour moi : ne plus aller bosser, faire des AG à refaire le monde sans rien refaire du tout et puis draguer.