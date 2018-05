VOS SOUVENIRS DE MAI 68 - "un sentiment subversif et en même temps de la gravité, parce que le salaire ne tombait plus à la maison"

On entendait pas mal de choses sur ce qui se passait à Paris, dans la région aussi des ouvriers se mettaient en grève. Alors un matin, en arrivant au lycée, je pose mon cartable devant la grille et je ne rentre pas, j'attends. Mes camarades arrivent - tous des garçons évidemment, puisqu'à l'époque les filles et les garçons étaient séparés à l'école - ils me demandent ce que je fais et se positionnent à côté de moi. Petit à petit, on est devenu une foule et personne n'a voulu entrer. C'est comme ça, tout simplement, que le lycée s'est mis en grève. Il faut dire aussi que la période était "mûre", c'est un mouvement qui ne demandait qu'à prendre de l'ampleur et les professeurs aussi le suivaient.





Après, tout s'enchaîne : je découvre ce qu'est une manifestation. C'est un monde nouveau pour moi, on se retrouve entre lycéens, étudiants, tous le poing levé, c'était quelque chose ! Une fois, j'ai même retrouvé ma bobine en première page d’un journal régional. Avec ceux de mon âge, on se demande un peu ce qui se passe, on arrivait dans le mouvement un peu naïvement mais on apprend très vite que pour apporter des réponses, il faut se nourrir de choses, lire, écouter. Donc c’est aussi les soirées à écouter Europe 1, c’est la radio qui a selon moi le plus couvert les événements parisiens. Bon, il y avait quand même un grand décalage entre ce qui se passait à Paris – les échauffourées, etc – et dans la région douaisienne. Les choses étaient plus calmes dans ce bassin minier.