VOS SOUVENIRS DE MAI 68 - "J'aurais bien traité les grévistes de cons, mais j'avais peur de me prendre un pain"

A force, d'ailleurs, que le mouvement s'amplifie, j'ai fini par ne plus pouvoir rentrer chez moi. Je suis donc resté à Lyon, chez ma marraine, juste à côté d'une université, qui s'était transformée... en bordel. Littéralement ! C'est-à-dire qu'on voyait les gens s'envoyer en l'air. On n'en croyait pas nos yeux. Je vais peut-être passer pour une rétrograde, mais franchement, la libération sexuelle qui est arrivée avec mai 68, ça n'a pas amené que du bon, même si, c'est vrai, il y avait beaucoup de tabous dans la société. Le sexe, on n'en parlait pas, de la même façon qu'on ne parlait pas d'histoires de famille quand on était un enfant, qu'on ne mettait pas le nez dans le porte-monnaie de sa mère...





A un moment, le blocage était tel que, sans essence, sans livraison et sans courrier, notre patron ne pouvait plus nous faire travailler. Alors il nous a dit de rentrer chez nous. Il a été gentil, il ne nous a pas licenciés. Et je suis revenue chez mes parents. Ça n'a pas été évident, puisqu'il n'y avait plus de bus. J'ai donc marché de longs kilomètres avant de héler un taxi, qui m'a amenée chez mes parents.





Ma mère m'a accueillie, très pragmatique : "Tu tombes bien, c'est la période des cerises !" Il faut dire que, dans nos campagnes, Mai-68 ou pas, on était relativement "cool". On suivait les événements sur Europe 1, on comprenait bien qu'à Paris ou dans les grandes villes, c'était un sacré chantier ! Mais les effets de la grève, la pénurie... tout ça ne nous touchait plus. Bien sûr, les épiceries manquaient de quelques produits, mais nous avions la chance de vivre à côté de paysans, chez qui on allait chercher le lait, les légumes, les produits de première nécessité. A l'époque, nous n'avions pas de grandes surfaces à proximité, ce qui faisait que nous consommions beaucoup moins. Le seul produit qui pouvait venir à manquer était l'essence. On avait paré à ce problème en prenant la 2CV familiale. C'était très pratique, une 2CV, on pouvait la démonter entièrement. Alors on enlevait la banquette arrière, on y glissait des jerrycans vides de 100 ou 150 litres et on partait en Suisse se fournir en carburant, en pensant à en ramener aux copains."