VOS SOUVENIRS DE MAI 68 – "J’avais 9 ans, notre école était fermée, c’était la belle vie !"

On a eu tôt la télévision chez nous, achetée en 1959, à ma naissance. Les programmes commençaient à partir de 19 h, s’arrêtaient à 22 h. On avait quelques informations de la situation. On nous disait que tout était maîtrisé. On était très politisé chez nous, mon papa venait d’une famille bourgeoise, son père avait fondé une importante conserverie dans le Finistère, à Plonéour-Lanvern, d’où ils étaient originaires, mais mon père voulait faire sa vie. Il devait s’occuper de l’usine, mais il n’avait qu’une idée, c’était de partir pour la capitale. Il a roulé sa bosse, acheté ce garage, et pour em... ses parents, il s’est inscrit au parti communiste. Et ma mère a fait comme lui. Pendant mai 68, mon père était pour les étudiants. A l'époque, on était enfants, et spectateurs. Nos parents nous ont expliqué après coup que ce qui a fait déborder le vase, en France, à l’époque, est qu’il y avait un autoritarisme très fort.