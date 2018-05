VOS SOUVENIRS DE MAI 68 – La grève à Assas "n'intéressait pas grand monde !"

"Là aussi j’avais ramé toute l’année, notamment avec le droit commercial, le droit des sûretés, et les procédures pénales. Nous n’avions qu’un slogan à la bouche : "populariser notre lutte". Il s’agissait d’entrer en relation avec les journalistes pour faire le point, si possible au jour le jour, sur les événements survenus à Assas. Mais à part lors du démarrage du mouvement, nos infos n’intéressaient pas grand monde. Ce qui se passait boulevard Saint-Michel, à la Sorbonne ou au théâtre de l’Odéon, avait beaucoup plus de retentissement et d’intérêt pour les journalistes. Mais nous continuions à 'occuper' la fac et il fallait que nous puissions répondre si des journalistes se pointaient. Evidemment nous avions des tours de rôle même les jours fériés.





Je me rappelle un jeudi de l’Ascension où, avec quelques camarades, et alors qu’il faisait très beau, nous avons grimpé sur le toit de la fac et passé tout l’après-midi au soleil. C’était divin.





Je me rappelle aussi avoir fait deux manifestations en criant : "10 ans cela suffit", ce qui faisait rigoler ma mère, algéroise, et pro-Algérie française, donc antigaulliste. Par certains membres du comité de grève, nous savions si telle ou telle manif risquait d’être violente ou non, ce qui nous permettait de choisir d’y aller ou pas.