VOS SOUVENIRS DE MAI 68 - "Le lait était rationné : un quart de litre par jour et par famille"

"J'avais 13 ans. Mais je n'avais pas conscience de ce qu'il se passait. J'étais en banlieue, à Stains, en Seine-Saint-Denis... Je me souviens, quand même, que ma grande sœur avait une amie dont l'un des copains était étudiant à la Sorbonne, qui avait été sérieusement secoué pendant les émeutes.





A cause de la grève générale, il y avait une pénurie et nous ne trouvions pas de lait dans les magasins. Nous avions la chance d'avoir une ferme près de chez nous, à l'emplacement de l'actuelle cité du Clos Saint-Lazare. Le lait était rationné : un quart de litre par jour et par famille. Ma mère le coupait avec de l'eau, car nous étions huit frères et sœurs. Ma mère tentait de nous envoyer, avec deux de mes frères, acheter du lait. Elle s'était dit que si elle nous envoyait tous les trois, on aurait trois rations au lieu d'une. C'était malin, mais ça n'avait pas fonctionné parce que la fermière chez qui on se fournissait nous connaissait et savait qu'on était frères et sœurs.