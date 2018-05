VOS SOUVENIRS DE MAI 68 - "Les policiers les ont tabassés à coups de matraque"

"Dans mes souvenirs de Mai-68, il y a 80% de positif et 20% de souvenirs très durs. En tout cas, je peux vous dire que j’ai vécu tout ça de manière très forte.





J'allais avoir 14 ans. J’habitais à Aubusson, dans la Creuse, au fin fond de la France profonde, dans une école, où étaient logés mes parents instituteurs. On était toute une bande d’enfants d'instits, toujours ensemble. Ma mère faisait classe dans l’école, au rez-de-chaussée, et nous habitions à l’étage. Quand les événements ont commencé, avec mes 'collègues' enfants d’instits, on s’est mis à fond dedans, pour tromper l'ennui né de la grève dans notre école. La fièvre n'a pas atteint ma petite ville. Alors, mes copains et moi, avions décidé de mettre un peu d'animation et de réveiller cette ville endormie.





Notre première cible était l'école. Nous avions fabriqué des drapeaux noirs, de toutes sortes, qu’on accrochait dans les couloirs de l’école, dans les salles de classe, etc. Des affiches, aussi, sur lesquelles nous recopiions les slogans inventés par les étudiants parisiens, pimentés de quelques fautes d'orthographe : 'Il est interdi d’interdire', 'Faite l'amour pas la guerre !', 'Ce n'est qu'un début, continuons le comba !' On avait meublé l’école de toutes sortes de choses, au grand dam de de l’inspecteur de l'Education nationale qui chaque matin, quand il arrivait pour recevoir des gens dans son bureau, faisait savoir tout le bien qu’il en pensait. Enfin... il avait beau être scandalisé de voir nos banderoles dans le couloir, il ne les enlevait pas.





A l'époque, je passais le brevet et, si mes souvenirs sont bons, je n'ai pas eu cours pendant un mois. J'ai fini par le passer et ensuite, il a été dit que l'examen avait été donné à tout le monde... bon, ils le donnent aujourd'hui à tout le monde aussi, donc c'est pas très grave. Pour mon frère, c'était pareil. Il a passé le bac et il a été beaucoup dit qu'en 1968, les diplômes avaient été donnés à tout le monde. Est-ce que c'était vrai ? En tout cas, le taux de réussite au bac à l'époque, qui était beaucoup plus rude que maintenant, avait fait un bond, cette année-là (59,6% en 1967, 81,3% en 1968, ndlr).