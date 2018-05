VOS SOUVENIRS DE MAI 68 : "Maman a passé toutes les nuits de mai à attendre mon frère maoïste"

Malgré mon jeune âge, j'étais au lycée, comme les élèves qui avaient eu de bons résultats à l'école. Il n'y avait quasiment pas cours. Seuls certains profs, qui étaient plutôt du genre facho, continuaient à en donner. C'était un couple, ils enseignaient le français et le latin et ils étaient assez réputés. Je l'avais, elle, comme professeure. Pour vous donner une idée de son état d'esprit, sachez que, alors que mon nom de famille était de Aguiar, elle refusait de m'appeler autrement que "de la Gare". Mais moi, j'étais une rebelle, je lui tenais tête. Par la suite, ça s'est très vite aggravé pour eux. Ils ont été obligés de quitter l'établissement parce qu'on ne les laissait plus enseigner. Les élèves refusaient d'aller à leurs cours et, quand ils les croisaient, les traitaient de tous les noms.





A côté de ça, j'avais deux frères. L'aîné, 17 ans, militait au Parti communiste, il faisait sa vie de son côté. Il devait déjà être dans la vie active, et gardait beaucoup de mystère autour de son activité militante. Le deuxième, 16 ans, par contre, était maoïste et très, très activiste. Comme nous étions plus proches, il me racontait un peu ce qu'il faisait. D'après ce qu'il me disait, il était chargé d'apporter d'un lieu à un autre des films, des affiches, des livres, de la propagande. Il travaillait avec sa prof d'histoire-géo (qui était aussi la mienne, d'ailleurs), et qui recevait des militants chez elle et son mari. Mon frère était à fond. Ils débattaient, ils refaisaient le monde en fumant allègrement des joints. Sauf que c'était un virulent, lui. Ça s'est terminé plus d'une fois au commissariat ou à l'hôpital. Maman, elle, ne vivait plus. Elle a passé tout le mois de mai sur le fauteuil à attendre que mon frère rentre. Je me souviens lui dire : "Va te coucher". Et elle, la pauvre, de me répondre : "Non, j'ai peur, j'ai peur". La pauvre... c'était affreux. Papa, en bon communiste, il trouvait ça normal, donc il dormait. Il ne s'inquiétait pas outre-mesure.