VOS SOUVENIRS DE MAI 68 - "Parfois, les messieurs qui me prenaient en stop voulaient s'arrêter à Boulogne..."

Malgré tout, j'étais contente de travailler chez "Félix Potin" et d'avoir la gérance du magasin, si jeune. C'était une grande chaîne d'épicerie, ça n'existe plus, maintenant ! En mai 68, j'ai été dévalisée très vite. Les gens craignaient la pénurie, ils râlaient contre les grévistes et les étudiants. Il faut dire que j'étais installée dans un très beau quartier de Neuilly. Moi, je leur parlais, et je leur disais que si elle était en colère, la jeunesse avait bien le droit de manifester, parce que son mal de vivre, qui la poussait dans la rue, ça résonnait en moi . En tout cas, au bout de deux jours, je n'avais plus rien, ce qui fait que j'ai dû fermer boutique. L'avantage, c'est qu'étant gérante du magasin, j'avais pu provisionner de quoi me fournir.





J'ai beaucoup aimé cette époque, même si mon souvenir est flou. C'était à la fois beau et moche. C'était dur, mais en un sens, ça m'a fait grandir très vite. A 18 ans, j'étais déjà grande, sur le plan moral : grâce aux responsabilités dans le magasin et à ma proximité avec les événements. Je n'ai pas participé aux grèves, aux manifestations, n'étant pas étudiante, mais j'y étais, en spectatrice. Ça m'a beaucoup marquée, j'en retire beaucoup de nostalgie, d'émotion et de fierté : peut-être que ça m'a amené à m'émanciper de ma mère un peu plus. J'ai fini par rencontrer quelqu'un et, à l'âge de 20 ans, j'avais déjà mon premier enfant, et tout au long de ma carrière, j'ai ouvert d'autres magasins, une station service. Ça a été une période charnière, parce que j'ai vraiment dû apprendre à faire pleins de choses, toute seule.