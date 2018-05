VOS SOUVENIRS DE MAI 68 – Réquisitionné pendant son service militaire pour enterrer les morts

"En 1968, j’avais 21 ans. Je venais de commencer mon service militaire. J’ai fait partie du dernier contingent à faire les 16 mois de service militaire. C’était ce qu’on appelait à l’époque 'faire ses classes'. J’ai donc été incorporé le 3 mai 1968 à la base aérienne 104 du Bourget. Je venais de Seine-et-Marne et travaillais à Noisy-le-Sec, dans la métallurgie. J’étais électromécanicien. Depuis un an, il y avait des mouvements sociaux plus ou moins sporadiques. Dans l’usine, on était très sollicités pour débrayer régulièrement, une heure ou deux, par les syndicats. A l’époque, il y avait des pressions, si on ne voulait pas suivre le mouvement. Je me rappelle avoir refusé parce que ça jouait sur la paie, et avoir eu de bonnes pressions de la CGT. Noisy-le-Sec, c’était une ville communiste. Mais moi je n’avais pas d’idées politiques, je ne voulais pas être syndiqué.





Je suis donc rentré au Bourget le 3 mai. Tout se passait bien. On était complètement déconnectés, on ne savait pas tellement ce qu’il se passait. On suivait un peu les événements à la radio, mais sans plus.

Un matin, on devait être à la mi-mai, le sergent qui s’occupait de notre instruction est entré dans notre chambre – on était dans des dortoirs d’une douzaine de personnes - , et a demandé des volontaires pour assumer 'certains services'. On a demandé de quoi il s'agissait, il nous a répondu qu’il fallait assurer le service d’inhumation au cimetière de Pantin.