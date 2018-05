VOS SOUVENIRS DE MAI 68 – "Quand, à 18 ans, on vit de l'intérieur un mouvement de cette ampleur, on est forcément très marqué"

La veille de l'évacuation de la Sorbonne par la police, je crois qu'on passait l'épreuve de fusain et on chantait le chant des étudiants d'architecture qui s'appelle le Pompier. En sortant, on s'est retrouvé au cœur d'une manifestation qui avait lieu au quartier latin, une manifestation spontanée. Certains d'entre nous ont été arrêtés par la police pour port d'armes parce qu'on avait encore les cutters qui nous servaient à tailler nos fusains. Ce qui a été assez frappant, c'est que deux jours après, alors qu'on continuait nos épreuves de concours d'entrée, tout le monde a chanté l'Internationale. En seulement trois jours on était passé du Pompier à l'Internationale, c'est assez révélateur de l'ambiance de l'époque.