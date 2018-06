Vosges : l'importation d'huile de palme étrangle les céréaliers

Les agriculteurs se sont fortement opposés à l'importation d'huile de palme pour produire du biocarburant. A Remoncourt, dans les Vosges, Michel Lassausse craint de ne pas réussir à vendre à un bon prix ses 80 ha de colza prévus pour le biocarburant, à cause de l'autorisation d'importer de l'huile de palme. Par ailleurs, cette concurrence que les éleveurs traitent de déloyale, nuira aussi au bétail qui se nourrit des tourteaux de colza, provenant de l'usine de transformation.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 juin 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.