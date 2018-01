Vosges : le lac de Gérardmer a débordé après trois jours de pluies

Les douces températures et les pluies ininterrompues depuis trois jours ont fait déborder le lac de Gérardmer, dans les Vosges. Cette situation qui inquiète les habitants ne s'est pas produite depuis 1977. Dans le département, il y a urgence. De nombreuses routes restent difficilement praticables et de nouvelles pluies sont attendues cet après-midi.



