Votez pour que les noms des stations du métro parisien se féminisent

Fin mai, la station Europe sur la ligne 3 a été renommée "Europe-Simone Veil", en hommage à l’ancienne ministre de la Santé, décédée l’an dernier. Six autres rendent célèbres d'illustres femmes : la station Barbès-Rochechouart (en référence à Marguerite de Rochechouart de Montpipeau, religieuse et ancienne abbesse de Montmartre), Pierre-et-Marie-Curie, du nom de la physicienne et de son mari, prix Nobel en 1903, Louise Michel, grande figure du féminisme et de la Commune, Boucicaut, en hommage aux commerçants Marguerite et Aristide, Chardon-Lagache, en hommage à Amélie et Pierre-Alfred, fondateurs de la maison de retraite qui jouxte la station de métro.