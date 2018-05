Votre Histoire : à la rencontre d'Alain et Nadine à Roquestéron !

Alain Zaina et son épouse Nadine sont propriétaires de la boucherie Roqueroise à Roquestéron. Mariés depuis 34 ans, ces deux anciens citadins niçois ont décidé, à l'arrivée de leurs enfants, de quitter la ville pour la campagne. Ils se sont alors installés dans la vallée il y a 26 ans avant de reprendre la boucherie Roqueroise en 2007. Aujourd'hui fiers d'être les grands-parents d'une petite fille, Alain et Nadine savourent joyeusement leur vie de villageois.



