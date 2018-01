Votre Histoire : à la rencontre de Georges et Josiane, à Vaux !

Cela fait 50 ans que Georges, retraité de l'administration militaire, vit à Vaux. Marié à Josiane, ils ont deux enfants et 5 petits-enfants. Tous les deux sont très attachés à leur village. Ils sont de grands collectionneurs d'objets, notamment des santons de grande taille dénichés dans les brocantes. Georges nous emmène faire une petite visite de la commune de Vaux. La suite à savourer tout en images.



