Votre Histoire : à la rencontre de Josiane, ancienne assistante maternelle

Direction la petite commune de Laurière ce mardi 16 janvier 2018. Nous y avons rencontré Josiane, une retraitée qui a passé toute sa vie à travailler comme assistante maternelle. Affective et pleine d'attention, elle aime énormément les enfants. C'est avec sa fille de 14 ans qu'elle entretient des liens affectueux aujourd'hui. Découvrez en images ses passions et son passe-temps favori.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.