Votre histoire : à la rencontre de Patrick Petit, le passionné de la mer

Patrick Petit est âgé de 66 ans, mi-corse et mi-provençal, il a démarré sa carrière comme guide de pêche à L'Île-de-beauté avant de venir s'installer à Sausset-les-Pins. Il navigue souvent avec son ami Jean-Pierre ou sa compagne, sinon il emmène les touristes pour leur apprendre à pêcher ou à nager avec les dauphins et les baleines. La pêche aux calamars est sa spécialité. Il a transmis sa passion à sa fille et espère qu'elle perpétuera cette activité en reprenant le bateau.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.