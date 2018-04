Votre plus beau marché : à la découverte du marché d'Orléans

A Orléans, le marché du quai du Roi se tient le samedi, au bord de la Loire. La plupart des marchands sont des petits producteurs. Ils vendent de la charcuterie, des fromages, des fruits et des légumes frais, sans oublier les poissons. Enfin, on n'oublie pas de s'arrêter à l'étal de Françoise, la doyenne du marché, pour la saluer et lui acheter les produits de son verger.





De mars à mai, le 13 Heures de TF1 vous propose d’élire le plus beau marché de France. Pour cela, un site, votreplusbeaumarche.fr , sur lequel vous pourrez sélectionner l’un des 25 marchés retenus pour le concours final, est à votre disposition. Pour chacun d’entre eux, vous pourrez retrouver des infos pratiques, les spécialités locales ou des anecdotes sur l’histoire des marchés.