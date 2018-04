Votre plus beau marché : à la découverte du marché de Brive-la-Gaillarde

En Corrèze, sous la halle Georges-Brassens, le marché de Brive-la-Gaillarde est le rendez-vous des amateurs de fruits et légumes de saison, de produits frais de la ferme et de spécialités locales. Ce marché du samedi matin représente effectivement la vitrine du savoir-faire local où l'authenticité et la variété sont les mots d'ordre. Egalement en lice pour le concours du plus beau marché de France, cette halle permet aussi aux producteurs et aux consommateurs de passer des moments conviviaux.



De mars à mai, le 13 Heures de TF1 vous propose d’élire le plus beau marché de France. Pour cela, un site, votreplusbeaumarche.fr , sur lequel vous pourrez sélectionner l’un des 25 marchés retenus pour le concours final, est à votre disposition. Pour chacun d’entre eux, vous pourrez retrouver des infos pratiques, les spécialités locales ou des anecdotes sur l’histoire des marchés.