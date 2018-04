Votre plus beau marché : à la découverte du marché de Saint-Valery-sur-Somme

En plein centre de la place des Pilotes en Picardie, le marché de Saint-Valery-sur-Somme est en lice pour le concours national du plus beau marché. Se tenant tous les dimanches au bord de la Baie de Somme, il y règne une ambiance conviviale et dynamique.





Ici, les commerçants s'échangent non seulement des sourires mais également leurs produits. On y trouve de tout : de l'alimentaire, de la décoration, du textile et toutes les spécialités culinaires de la Picardie. En prime, les clients peuvent profiter d'une vue imprenable sur la Baie de Somme.



De mars à mai, le 13 Heures de TF1 vous propose d’élire le plus beau marché de France. Pour cela, un site, votreplusbeaumarche.fr , sur lequel vous pourrez sélectionner l’un des 25 marchés retenus pour le concours final, est à votre disposition. Pour chacun d’entre eux, vous pourrez retrouver des infos pratiques, les spécialités locales ou des anecdotes sur l’histoire des marchés.