Votre plus beau marché : la prouesse des commerçants à conduit à la victoire du marché de Sanary-sur-Mer

Chaque mercredi matin, au marché de Sanary, 300 exposants se placent pour vendre leurs marchandises. A chaque fois, les marchands varient la disposition de leurs produits et rivalisent d'imagination pour attirer les clients. Les produits alimentaires, l'artisanat, le textile, et la spécialité de la région, les olives, s'offrent sous les yeux. Découvrez en images la visite du marché gagnant.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.