"Votre plus beau marché" : les votes régionaux ont été prolongés

La fin des votes régionaux était prévue le 15 février 2018. En accord avec leurs partenaires de la presse régionale, les organisateurs ont décidé de la prolonger d'une semaine jusqu'au 22 février 2018. Actuellement, on compte plus de 200 000 votes sur le site TF1&Vous, avec près de 8 millions de vues sur Internet. Dominique Lagrou-Sempere nous en dit plus.



