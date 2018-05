Votre plus beau marché : retour sur les plus beaux moments du concours

La course au titre du Plus beau marché de France touche à sa fin. Depuis le 15 janvier 2018, nous avons découvert des marchés, aussi beaux les uns que les autres. Mais nous avons également vu des milliers de personnes mobilisées pour faire élire les marchés de leurs régions. Chansons, flyers, posters, photos,... tous les moyens ont été déployés pour encourager les internautes à voter. En tout, 3 800 000 votes ont été récoltés depuis le lancement de l'opération. Retour sur ces quatre mois de compétition, de passion et de partage.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.