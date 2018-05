Votre plus beau marché : Sanary-sur-Mer, l'heureux gagnant du concours

Le verdict est tombé ce 9 mai. Sanary-sur-Mer est élu "plus beau marché de France". A peine révélée, la nouvelle fait très vite le tour des étals. Une victoire qui fait la fierté de tous dans cette ville. Les habitués ainsi que les 300 commerçants de ce marché savourent ce moment de gloire et ne cachent pas leurs joies.



