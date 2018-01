Votre plus beau marché : une compétition qui fait du bruit

Du nord au sud, d'est en ouest, de la Côte d'Azur à la Côte d'Opale, plus d'une centaine de marchés vont entrer en compétition pour gagner le précieux titre "du plus beau marché de France". Certaines régions ont même employé les grands moyens : affiche dans la ville et distribution de tracts. Sur les 305 étals en compétition, il ne restera que 24 ambassadeurs d'ici le 5 mars 2018.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.