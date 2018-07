Vous avez un premier rendez-vous amoureux ? Voici les 10 bonnes questions à poser

Ah, le premier rendez-vous ! On s'y rend le coeur serré en espérant trouver l’âme soeur. Parfois ça marche mais parfois les silences se font embarrassants et on regrette de ne pas avoir potassé le guide du parfait séducteur avant de s'y rendre. Heureusement, pour évitez toutes déconvenues, Once, l'appli de rencontres sur mobile (qui compte près de 2,2 millions d'utilisateurs en France), a listé pour vous 10 questions capitales à poser lors d’un premier rendez-vous.





"Car si une aventure peut fonctionner sur le principe des 'contraires qui s'attirent', une histoire, elle, répond davantage au principe du 'qui se ressemble s'assemble', décrypte le sociologue Pascal Lardellier. C'est ce que j'appelle les affinités socioculturelles, qui s'expriment au mieux dans la référence aux derniers livre, film, expo…" Alors si vous peinez à trouver un sujet de conversation, voici les 10 questions que vous pouvez poser.