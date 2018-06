Un doute sur l'orthographe ? Voici les 20 requêtes les plus courantes sur Google

Les questions d’orthographe posées sur Google arrivent sur ce site. Et les questions concernant les règles et les doutes des internautes ne manquent pas : le site dénombre un demi-million de visiteurs uniques par mois, et près de 15.000 questions répertoriées. Voici donc les plus fréquentes, traitées sur le site, et constatées entre février et mi-mai.