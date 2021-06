"Vous obéissez pour que ça cesse" : d'où vient cet étonnant message anti-restrictions affiché dans un train ?

Seule information en légende de cette vidéo, qui comptabilise plus de 110.000 vues en moins de 24 heures : elle aurait été enregistrée en Normandie. Nous avons donc cherché à en savoir plus sur son origine.

Pour ceux qui la partagent, elle est la preuve qu'une "résistance" est en train de s'organiser en France. Dans une vidéo mise en ligne ce dimanche 27 juin, on voit l'écran d'information d'un TER afficher un message contre les mesures gouvernementales de lutte contre le Covid-19. "Vous obéissez pour que ça cesse, mais c'est précisément parce que vous obéissez que ça continue", peut-on lire en lieu et place du nom des arrêts desservis.

La SNCF a elle aussi voulu savoir de quel train il s'agissait. Toujours sur Twitter, la société ferroviaire française a immédiatement répondu en demandant des précisions sur le "numéro de train, les gares de départ et d'arrivée ainsi que ses horaires". L'internaute a là encore refusé de communiquer ces informations, faisant à nouveau un amalgame entre la situation actuelle et celle de la Seconde guerre mondiale .

Contacté par nos soins, ce dernier indique qu'il n'est pas l'auteur de la vidéo. Mais refuse de nous en donner l'origine, répondant qu'il ne "donne pas [ses] sources". Interrogé plus longuement, il n'a pas non plus su nous préciser le jour et le lieu de cet événement.

Impossible cependant de savoir à vue d'œil de quel train il s'agit. D'autant que, comme le relèvent des très nombreux internautes, la rame est déserte. "Dommage il n'y a personne dans le train", lit-on sous la vidéo. "Un train vide à quai, bidon comme résistance", écrit un autre. Et pour cause, selon les éléments de la SNCF, il s'agit d'une rame "non ouverte au service commercial" et donc "vide de voyageurs".

Auprès de LCI.fr, la direction de la communication régionale de la SNCF a également précisé que ce type d'évènement "ne pourrait pas se produire en service commercial, avec des annonces et messages préenregistrés". Cela signifie donc que l'auteur de la vidéo n'avait rien à faire dans cette rame. Et peut-être même que l'auteur du message et celui de la vidéo sont une seule et même personne. Interrogée sur cette éventualité, ni l'internaute à l'origine de la vidéo ni la société ferroviaire n'étaient en mesure de répondre dans l'immédiat.

Vous souhaitez réagir à cet article, nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr