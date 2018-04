Vous pouvez désormais faire vos courses chez Casino et payer plus tard

"Faites vos courses aujourd’hui, payez plus tard". C’est en substance le nouveau message de l’enseigne Casino. Car depuis ce lundi 30 avril, vous pouvez faire vos courses dans les supermarchés du groupe et payer en plusieurs fois voire plus tard.





Casino a décidé de relancer ce nouveau système de crédit à la consommation qui avait disparu afin de relancer un chiffre de ventes qui baisse systématiquement de 10% la dernière semaine de chaque mois. Une façon de faire revenir une clientèle qui peine à boucler ses fins de mois. On estime qu’un Français sur cinq est alors "dans le rouge".





Avec cette "ardoise numérique", les clients pourront choisir leur formule à partir de 20 euros d’achat (paiement en différé jusqu’à 31 jours) ou 50 euros (en plusieurs fois), et pour un caddie allant jusqu’à 300 euros. Le service est gratuit et accessible via l’application Casino Max de son smartphone. "L’objectif n’est pas de permettre à nos clients d’accumuler de la dette", explique Cyril Bourgois, directeur des opérations du groupe Casino. "C’est un peu comme l’ardoise d’autrefois quand on allait chez le petit commerçant et qu’on avait la possibilité de payer quelques jours plus tard."