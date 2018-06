VU DE TWITTER - Avec 588 kilomètres de bouchons sous la pluie, l'Île-de-France bat un record, les internautes excédés

En milieu de matinée, la circulation demeurait très dense. Parmi les principales zones de difficultés, l'autoroute A1 en direction de la porte de la Chapelle était très perturbée. La circulation était également fortement mouvementée sur l’A15 en amont du viaduc de Gennevilliers, à cause d’une panne.





Il en était de même sur l'A6 entre Ris-Orangis et Wissous dans l'Essonne, sur la Francilienne à l'est entre Brie-Comte-Robert et Pontault-Combault en Seine-et-Marne, ou encore sur l'A86 entre Créteil et Vélizy.